Турция в бою с ИГИЛ в Алеппо потеряла 20 солдат

Алеппо, 22 декабря. Турецкие войска понесли самые тяжелые потери от запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство» (ИГИЛ, ИГ) за время операции «Щит Евфрата» в провинции Алеппо.

За минувшие сутки турецкие военные потеряли убитыми не менее 20 военнослужащих и более 50 получили ранения.

Информационная группа ИГИЛ рассказала о произошедшем жестоком боестолкновении. Террористы послали вперед смертника, взорвавшегося в автомобиле, начиненном взрывчаткой, а затем применили противотанковые ракеты. Атака боевиков произошла у оперативного штаба операции «Щит Евфрата» у города Аль-Баб. Уничтожены четыре турецких танка, четыре бронированных автомобиля и один экскаватор инженерных войск.