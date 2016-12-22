Заммэра Великого Новогорода подозревают в развращении мальчика из Пскова

Великий Новгород, 22 декабря. Сотрудники СК РФ по Новгородской области в ходе расследования уголовного дела против замглавы местной администрации, обвиняемого в распространении порнографических материалов, установили, что подозреваемый совершал развратные действия в отношении несовершеннолетнего.

Следователи СК РФ по Новгородской области, расследующие распространение порнографических материалов в Интернете замглавы местной администрации, обнаружили его переписку с несовершеннолетним. В сообщении СК говорится, что мужчина под псевдонимом размещал видеоролики в Сети со сценами сексуальных контактов несовершеннолетних. Подозреваемый с декабря 2015 по январь 2016 года состоял в переписке с мальчиком из Пскова, в сообщениях фигурировали выражения, побуждающие несовершеннолетнего к сексуальному контакту.