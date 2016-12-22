Новейший фрегат «Адмирал Касатонов» готовится к испытаниям

Санкт-Петербург, 22 декабря. Новейший сторожевой корабль «Адмирал Касатонов» выведен их эллинга верфи, спущен на воду и готовится к ходовым испытаниям.

Фрегат был заложен на Северной верфи в 2009 году, судостроители начали возводить корпус корабля, внутренние переборки, а также приступили к монтажу двигательной установки и оборудования. Сейчас на корабле уже завершены покрасочные и изоляционные работы. Минобороны РФ заказало строительство трех серийных фрегатов подобного проекта. Корабли проекта 22350 несут на борту мощное ракетное вооружение и способны автономно выполнять боевые задачи в дальней морской зоне в течение 30 суток. Испытания сторожевика начнутся в 2017 году, после чего он войдет в состав Черноморского флота.