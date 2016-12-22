Москва в панике, ждем-с: соцсети веселятся над решением киевского суда обыскать Кремль

Москва, 22 декабря. Инициатива Печерского суда Киева, который в четверг разрешил провести обыск в Кремле в рамках расследования в отношении бывшего президента Украины Виктора Януковича, стала предметом шуток в соцсетях. На следственные действия суд предоставил следователям 30 дней.

«Вот даже не знаю, что сейчас лучше для Кремля: то ли попкорн покупать, то ли сухарями запасаться», — пишет в Twitter Галина Г.

«Ситуация, прямо скажем, серьезная — 30 дней ведь только дали», — поддержал шутку пользователь Twitter под никнеймом Фродо.

Некоторые блогеры предлагают оборудовать видеокамерами маршрут украинских следователей, если те действительно решат поехать в Россию, а потом выложить запись в Интернет в формате реалити-шоу, а другие предположили, что сотрудники украинского суда перешли с алкоголя на синтетические наркотики.

«Это все равно что, если бы суд Уругвая разрешил обыск в Белом доме», — смеется один из пользователей Twitter.

«Печерский суд Киева разрешил обыскать администрацию президента РФ в Москве за 30 дней. Обыскивать как будут? Дистанционно, через Facebook? Ждем-с», — заключила Наталья Я.