Дамаск: боевики превратили в руины пригород столицы

Дамаск, 22 декабря. Боевики разгромили крупнейший пригород Дамаска, разрушили храмы и мечети. Сейчас этот населенный пункт полностью свободен от террористов, освобожден сирийской армией.

Город Дарайя находится на юго-западе Сирии, в нескольких километрах от столицы, Дамаска. Обстрелы из города Дарайя угрожали столичным жителям, поэтому освобождение данного пригорода очень важно.

Сейчас в пригороде Дамаска полным ходом идет разминирование территории.