Погребинский: изгнание Савченко из ПАСЕ только повысит ее популярность

Сегодня депутаты Верховной рады исключили Надежду Савченко из состава украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ). Официальное объяснение этому решению выглядит достаточно простым: Савченко была включена в состав делегации сверх назначенных квот во времена, когда она еще находилась под следствием в России. Тогда на Украине предполагали, что этот шаг поспособствует ее освобождению. Теперь, когда Савченко помилована президентом РФ Владимиром Путиным и вернулась на Украину, нужды в предоставлении ей особого статуса нет. Значит, не нужна она и в ПАСЕ.

На первый взгляд, все выглядит достаточно разумно. Но не будем забывать, что это уже не первая потеря Савченко за последнее время. Недавно она была также исключена из партии Юлии Тимошенко «Батькивщина». Более того, сама Савченко уже успела заявить прессе, что против нее на Украине существует заговор, и вполне возможно, что вскоре, если ее не получится выдавить из политики, ее устранят физически. Как кажется, сегодняшние события в Раде подтверждают и эту версию.

Михаил Погребинский, директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии, помог Федеральному агентству новостей разобраться во всей этой истории. Он считает, что правда, скорее, на стороне Савченко.

Против Савченко сейчас сплотилась весьма серьезная коалиция. «Я бы сказал, что тут власть в лице Порошенко и его команды действует в согласии со своими же врагами в лице Тимошенко и всяких разных Гончаренко, Арьевых и т.д. Все потому, что представителям «партии войны» Савченко сейчас — как бельмо на глазу. Они не хотят, чтобы она рассказала в Европе, что украинское руководство не хочет выполнять минские соглашения, менять пленных по принципу «всех на всех» и т.д. Это сейчас для Савченко главная тема. Враги у Савченко есть и во власти, и в оппозиции, причем в оппозиции как радикально националистической, так и радикально популистской», — отмечает Михаил Погребинский.

«Партия войны» на Украине действительно объединяет самых различных людей. Подчас во всех остальных аспектах деятельности они являются врагами. Это и окружение Порошенко, и парламентская оппозиция, и внепарламентская, и политические оппортунисты, приспособленцы всех возможных мастей, главный из которых Олег Ляшко. Никто из них не хочет прекращения боевых действий в Донбассе, снижения градуса противостояния с Россией. Поскольку Савченко сейчас избрала для себя роль радетеля за мир, она встала поперек горла очень и очень многим. Отсюда и исключение ее из «Батькивщины», и лишение статуса делегата в ПАСЕ.

Убрав Савченко из ПАСЕ, «партия войны», скорее всего, хотела лишить ее наиболее удобной европейской площадки для критики нынешнего киевского политикума. Если это действительно так, то украинское руководство просчиталось.

«Савченко может поехать на Запад, там ее с большим удовольствием будут слушать, даже если она не является делегатом ПАСЕ. Это совершенно глупая игра со стороны Киева. Она, скорее, добавляет Савченко очков, нежели отнимает их», — поясняет Погребинский.

Так, если команда пиарщиков, работающая на Савченко, хоть сколько-нибудь компетентна, то вскоре мы можем ждать публикаций в западной прессе, доказывающих, что она была исключена из состава украинской делегации просто потому, что политически неблагонадежна и враждебно настроена по отношению к коррумпированному киевскому режиму. Это только повысит ее популярность.

Резонно ли утверждать, что, коль скоро она во вражде с «партией войны», Савченко олицетворяет тенденцию к миру? Здесь политолог предлагает не спешить с выводами.