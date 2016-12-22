Директор Ленкома благодарит бога, что Чурикова избежала более тяжелых травм

Москва, 22 декабря. В театре Ленком прокомментировали неприятный инцидент, произошедший с актрисой Инной Чуриковой, которая сломала руку.

«Плохо, что она сломала руку, но, слава богу, что не обе, как в прошлый раз», — заявил директор театра Марк Варшавер ТАСС.

Он добавил, что врачи решат, сможет ли она принять участие в спектакле 22 декабря. Сегодня в театре заменили спектакль «Аквитанская львица» на «Юнона и Авось».

В 2012 году Инна Чурикова сломала обе руки, поскользнувшись у входа в Ленком, сообщает «Свободная пресса».

Напомним, Инна Чурикова сломала руку, поскользнувшись во дворе загородного дома. Как стало известно ФАН, актриса находится в травматологическом отделении 31-й больницы в Москве.