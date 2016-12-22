FAN-TV Лента новостей
Директор Ленкома благодарит бога, что Чурикова избежала более тяжелых травм
Общество

Директор Ленкома благодарит бога, что Чурикова избежала более тяжелых травм

Сегодня 18:51
76

Директор Ленкома благодарит бога, что Чурикова избежала более тяжелых травм

Москва, 22 декабря. В театре Ленком прокомментировали неприятный инцидент, произошедший с актрисой Инной Чуриковой, которая сломала руку.

«Плохо, что она сломала руку, но, слава богу, что не обе, как в прошлый раз», — заявил директор театра Марк Варшавер ТАСС.

Он добавил, что врачи решат, сможет ли она принять участие в спектакле 22 декабря. Сегодня в театре заменили спектакль «Аквитанская львица» на «Юнона и Авось».

В 2012 году Инна Чурикова сломала обе руки, поскользнувшись у входа в Ленком, сообщает «Свободная пресса».

Напомним, Инна Чурикова сломала руку, поскользнувшись во дворе загородного дома. Как стало известно ФАН, актриса находится в травматологическом отделении 31-й больницы в Москве.

комментарии
Катерина Михайлиди
Новости партнеров
Эксклюзив

Погребинский: Изгнание Савченко из ПАСЕ только повысит ее популярность

Сегодня 18:36
93

Главные новости 22 декабря

Сегодня 18:35
121

«Гоблин» Пучков о приговоре Карауловой: Терроризм таблетками не лечится

Сегодня 18:09
165

Сирия сегодня: не все покинули Алеппо, операция в Пальмире, турки гибнут от ИГ

Сегодня 17:44
488

Новости Новороссии: ЛНР винит Порошенко в потерях ВСУ в Донбассе, Киев тормозит обмен пленными с ДНР

Сегодня 17:40
253
Показать еще
Прямая трансляция

Путин, Си Цзиньпин и «28 панфиловцев»: премию «Человек года» вручили в Москве. ФАН-ТВ

Смотреть
Лента новостей

Хмеймим получает лучшее оборудование и высокоточное оружие из России

18:55

Морская авиация Балтийского флота отрабатывает дозаправку самолетов в воздухе

18:55

Власти Литвы переполошились из-за российских «жучков» в своих компьютерах

18:55

Директор Ленкома благодарит бога, что Чурикова избежала более тяжелых травм

18:51

Не плачь, Обама: большинство жителей США не верят в русских хакеров

18:50

МВД Германии назвало имя исполнителя теракта в Берлине

18:47

ДНР: окрестности Ясиноватой вновь оказались под уларами артиллерии ВСУ

18:47

Турция в бою с ИГИЛ в Алеппо потеряла 20 солдат

18:44

Пушков: Украина выгнала из ПАСЕ главный «символ борьбы с Россией»

18:36

Погребинский: Изгнание Савченко из ПАСЕ только повысит ее популярность

18:36

Главные новости 22 декабря

18:35

ФСБ решила укрепить безопасность информационной инфраструктуры России

18:30
Показать еще
Политические заключенные Украины
Перейти в раздел
© 2016 ФАН
Правила использования материалов:
Материалы, опубликованные на сайте riafan.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.
При этом не допускается переработка, за исключением сокращений, сохраняющих смысл публикации.
Цитирование (републикация) фото-, видео- и графических материалов ФАН требует письменного разрешения редакции ФАН, и проводится с обязательным размещением логотипа ФАН и гиперссылки на riafan.ru.
При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт riafan.ru обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
Хмеймим получает лучшее оборудование и высокоточное оружие из России
Читать
Закрыть