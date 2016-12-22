ФСБ решила укрепить безопасность информационной инфраструктуры России

Москва, 22 декабря. Эксперты Федеральной службы безопасности (ФСБ) разработали законопроект «О безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации». Об этом сообщил в четверг председатель Общественного совета при ФСБ Василий Титов.

«У нас нет сомнений, что сегодня необходимо уделять больше внимания вопросам безопасности в интернете, чтобы обеспечить системное и эффективное противодействие любым киберугрозам», — объяснил он.

Напомним, ранее стало известно о том, что представители Организации Объединенных Наций (ООН) готовят доклад, направленный на создание стратегии борьбы с киберугрозами.

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