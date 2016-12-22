Савченко не переживает об исключении из делегации в ПАСЕ: Работы хватит

Киев, 22 декабря. Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко заявила, что не намерена прекращать свою депутатскую деятельность после того как коллеги исключили ее из состава делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы.

«В любом случае, если я не буду переизбрана в следующий раз в ПАСЕ, у народного депутата Украины остаётся ещё очень большой фронт работ, в том числе международных, в группах сотрудничества с различными странами. Поэтому, думаю, что работы мне хватит, за это я не переживаю», — заявила Савченко в комментарии интернет изданию «Укринформ».

Ранее «Национальная служба новостей» сообщила, что депутаты Верховной рады Украины исключили Надежду Савченко из делегации ПАСЕ. Данное решение поддержали 237 депутатов при 226 минимально необходимых.