«Гоблин» Пучков о приговоре Карауловой: Терроризм таблетками не лечится

Четыре с половиной года должна провести за решеткой бывшая студентка МГУ Варвара Караулова (после своего побега и возвращения в Россию она сменила имя на Александра Иванова) за попытку присоединиться к запрещенной в РФ террористической группировке «Исламское государство» (ИГИЛ, ИГ, ДАИШ). Такой приговор вынес Карауловой Московский окружной военный суд. Ранее прокуратур просил дать несостоявшейся террористке пять лет колонии. Приговор может быть обжалован в течение десяти дней.

Правозащитники и недавно вступивший в процесс адвокат Илья Новиков настаивали на невиновности Карауловой и просили ее оправдать или, в крайнем случае, проявить снисхождение и определить наказание, не связанное с лишением свободы.

Другого мнения придерживается писатель, переводчик, публицист и блогер Дмитрий Пучков, известный под псевдонимом Goblin. По мнению Пучкова, терроризм — это такая «болезнь», которую можно лечить только хирургически.

«Если кому-то кажется, что срок в четыре с половиной года слишком большой, то такой человек пусть подумает о том, что когда она кому-то голову отрежет, ей уже бесполезно будет давать что много, что мало: всё уже случится, всё произойдет, — отметил Пучков в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей. — Преступление надо пресекать на стадии подготовки. Вот пока она готовилась вступить в ИГИЛ, это дело было зафиксировано следствием. Документы собраны, оформлены, поданы в суд — и вот результат».

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По словам блогера, тем гражданам, который испытывают жалость к людям, готовящим террористические акты, следует подумать о тех, кто мог бы стать жертвами этих преступлений в случае, если бы они не были предотвращены правоохранительными органами.

«Например, есть у нас такой титан отечественного творчества — Сокуров, который ратует за какого-то там Сенцова, лично Путина просит — ну как же, там режиссер попал», — напомнил Дмитрий Пучков, как режиссер Александр Сокуров просил президента РФ Владимира Путина «по-христиански» помиловать осужденного за терроризм Олега Сенцова.

«Этот режиссер Сенцов попался с рюкзаком тола и с детонаторами, которые он нес, чтобы устроить взрывы и убить ни в чем не повинных людей, — напомнил Пучков. — С какого перепуга его кто-то должен миловать? Получил 20 лет — отлично. А что касается Карауловой: хочешь вступить в ряды ИГИЛ — организация запрещена на территории Российской Федерации — будет время подумать о том, что ты делала неправильно».

«Это как болезни и хирургия. Бывают болезни, которые можно лечить таблетками. А бывают болезни, которые можно лечить только хирургическим вмешательством. Вот терроризм — как раз такая болезнь», — резюмировал Дмитрий «Гоблин» Пучков.