«Джебхат ан-Нусра» взяла на себя ответственность за убийство посла России

Анкара, 22 декабря. Боевики террористической группировки «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в России) заявили, что стрелявший в Андрея Карлова экс-полицейский был членом организации.

«Джебхат ан-Нусра» стала уже второй террористической организацией, которая сообщила о своей причастности к убийству российского посла. Ранее о своей ответственности за нападение на российского дипломата в Анкаре взяла еще одна террористическая группировка. В Москве, однако, призывают не спешить с выводами и не принимать на веру эти скоропалительные заявления. Террористы пытаются набить себе цену и запугать общественность. Необходимо дождаться результатов следствия.

Ранее Известия сообщили, что 62-летний глава российской дипмиссии получил два выстрела в спину в галерее, где он выступал с речью. Нападавший застрелен турецкими силовиками.