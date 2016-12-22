Россия подарит Сербии 30 танков и истребители МиГ-29

Москва, 22 декабря. Россия подарила Сербии 30 танков и шесть многоцелевых истребителей МиГ-29, сообщил премьер-министр Сербии Александр Вучич по итогам встречи с главой Минобороны РФ Сергеем Шойгу.

Самолеты будут переданы Белграду после трех этапов модернизации, которые обойдутся в 180-230 млн евро. По словам Вучича, военные машины значительно улучшат «эксплуатационные и функциональные возможности армии Сербии».

«В марте Россия транспортирует эти самолеты в Сербию. Это намного лучше, чем все оружие, которые у нас было до этого. Кроме того, мы получили в подарок 30 танков Т-72С и 30 боевых разведывательных бронемашин», — сказал премьер-министр Сербии.

Ранее министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу поблагодарил премьер-министра Сербии Александра Вучича за активную поддержку гуманитарной операции в Алеппо.