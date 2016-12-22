МИД Белоруссии выразил протест из-за высказываний российского ученого

Минск, 22 декабря. Министерство иностранных дел Белоруссии вызвало советника-посланника посольства России в Минске Вадима Гусева из-за слов директора Российского института стратегических исследований Леонида Решетникова о Белоруссии. Об этом сообщает пресс-служба МИД Белоруссии.

Во время встречи с представителем России в МИД Белоруссии выразили протест в связи с высказываниями Решетникова, отметив, что слова ученого являются «необоснованными» и «категорически неприемлемыми». Министерство иностранных дел Белоруссии подчеркнуло, что заявления Решетникова «не соответствуют» характеру отношений между Москвой и Минском.

Ранее Леонид Решетников назвал Белоруссию «исторической частью великой России», а также заявил, что белорусский язык был создан в 1926 году по приказу Всесоюзной коммунистической партии.