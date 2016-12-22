Президент Филиппин назвал Верховного комиссара ООН идиотом

Манила, 22 декабря. Филиппинский лидер Родриго Дутерте назвал Верховного комиссара ООН по правам человека Зейда Раада аль-Хусейна «идиотом» после его предложения провести расследование убийств, якобы совершенных Дутерте в прошлом, передает Reuters.

Верховный комиссар ООН по правам человека Зейд Раад аль-Хусейн призвал власти Филиппин расследовать преступления Родриго Дутерте. Президент ранее заявлял, что, будучи мэром Давао, патрулировал улицы города, показывая пример силовикам, как бороться с наркопреступниками. «Этот парень либо шутник, либо сумасшедший», — возмутился Дутерте в адрес аль-Хусейна. Он назвал комиссара ООН «идиотом», которому никто не давал право говорить филиппинскому лидеру, что делать.