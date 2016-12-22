Алеппо: комиссия ООН рассказала, кто обстрелял гуманитарный конвой

ООН, 22 декабря. Комиссия ООН не сумела выяснить, кто виноват в атаке на гуманитарный конвой в сирийском Алеппо 19 сентября. Об этом говорится в докладе по результатам независимого расследования.

Комиссия по расследованию обстрела гумконвоя в Алеппо заключила, что атака была совершена с воздуха, при этом обстрел велся военной авиацией нескольких типов, применявшей различные боеприпасы. Но выявить ответственных за уничтожение колонны с гумпомощью оказалось невозможно.

В ООН пришли к выводу, что сирийская оппозиция не имеет оружия для такой атаки, а вот у кого такое оружие есть, так это у вместе борющихся с террористами ВКС РФ и ВВС Сирии, а также у авиации коалиции во главе с США. Впрочем, в докладе коалицию почему-то попытались оправдать.