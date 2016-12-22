Мониторинг в Алеппо сотрудники ООН начнут с квартала Рамусе

Дамаск (Сирия), 22 декабря. В сирийский город Алеппо прибыла группа международных наблюдателей. Об этом журналистам в четверг сообщил пресс-секретарь Управления Организации Объединенных Наций по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) Йенс Лерке.

Согласно предварительной информации, в группе состоят более 30 человек из числа местных и иностранных представителей ООН.

Напомним, ранее Газета.Ru сообщала о том, что сильный снегопад помешал мирным жителям покинуть восточные районы Алеппо.

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