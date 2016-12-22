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ФСБ разоблачила законспирированную ячейку исламистов в Московском регионе
Общество

ФСБ разоблачила законспирированную ячейку исламистов в Московском регионе

Сегодня 17:49
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ФСБ разоблачила законспирированную ячейку исламистов в Московском регионе

Москва, 22 декабря. Федеральная служба безопасности России совместно с МВД и Росгвардией задержали семерых боевиков-исламистов.

Правоохранительные органы пресекли деятельность законспирированной ячейки запрещенной в России экстремистской организации «Таблиги Джамаат», управление которой осуществляли иностранные эмиссары. Сообщается, что граждане России, входившие в группировку, принимали активное участие в ее деятельности.    

«Задержанные члены «Таблиги Джамаат» проводили идеологическую обработку новых сторонников, изучали запрещенную литературу, обсуждали планы создания на территории РФ исламского государства «Халифат», — пояснили ТАСС в УФСБ по Москве и Московской области.

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Геннадий Плющев
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