ФСБ разоблачила законспирированную ячейку исламистов в Московском регионе

Москва, 22 декабря. Федеральная служба безопасности России совместно с МВД и Росгвардией задержали семерых боевиков-исламистов.

Правоохранительные органы пресекли деятельность законспирированной ячейки запрещенной в России экстремистской организации «Таблиги Джамаат», управление которой осуществляли иностранные эмиссары. Сообщается, что граждане России, входившие в группировку, принимали активное участие в ее деятельности.

«Задержанные члены «Таблиги Джамаат» проводили идеологическую обработку новых сторонников, изучали запрещенную литературу, обсуждали планы создания на территории РФ исламского государства «Халифат», — пояснили ТАСС в УФСБ по Москве и Московской области.