Хмеймим украсила новогодняя елка из Москвы

Хмеймим, 22 декабря. На сирийской базе «Хмеймим», где базируются ВКС РФ, нарядили новогоднюю ель.

Военно-транспортный самолет ВКС РФ доставил 16 декабря из Москвы в Сирию новогоднюю елку. Праздничное дерево российским военным подарили в Совете Федерации. С таким предложением выступила председатель Совфеда Валентина Матвиенко.

«Мы выбрали самую пушистую, самую красивую новогоднюю елку, которая напомнит ребятам о Родине, о том, что их здесь любят, ждут, гордятся ими», — заметила она, добавив, что бойцы ВКС РФ несут воинскую службу даже в праздники.

Матвиенко добавила, что новогодняя ель создаст на базе атмосферу праздника, ожидания Нового года.

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