Напористое поведение: НАТО ответила на слова Шойгу об активности альянса у границ РФ

Вашингтон, 22 декабря. Руководству Североатлантического альянса (НАТО) не нравится «напористое» поведение российской стороны. Об этом журналистам рассказала официальный представитель НАТО Оана Лунгеску.

«На протяжении многих лет модель поведения России в военном плане на границах альянса становится все более напористой», — заявила пресс-секретарь в интервью изданию «Интерфакс».

Напомним, ранее министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу раскритиковал антироссийские методы подготовки военнослужащих в альянсе.

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