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Поэтический автобус отправится из Москвы в Петербург
Общество

Поэтический автобус отправится из Москвы в Петербург

Сегодня 17:37
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Поэтический автобус отправится из Москвы в Петербург

Москва, 22 декабря. Необычный проект реализуют любители поэзии в Москве, которые собираются отправить в Петербург «поэтический автобус». 

Помимо обычных пассажиров в салоне автобуса будут находиться молодые, но уже признанные московские поэты, которые развлекут  пассажиров чтением собственных стихов. Машина отправится с Воробьевых гор в пятницу, в 21.00, и прибудет в Северную столицу в субботу утром.

«Вечер. За окном проносятся заснеженные подмосковные леса. В салоне негромко играет музыка – ты едешь в Петербург. Разве может быть лучше? Может!» — цитирует организаторов тура «Стихам — дорогу»  «Комсомольская правда — Санкт-Петербург».

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Геннадий Плющев
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