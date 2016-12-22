Поэтический автобус отправится из Москвы в Петербург

Москва, 22 декабря. Необычный проект реализуют любители поэзии в Москве, которые собираются отправить в Петербург «поэтический автобус».

Помимо обычных пассажиров в салоне автобуса будут находиться молодые, но уже признанные московские поэты, которые развлекут пассажиров чтением собственных стихов. Машина отправится с Воробьевых гор в пятницу, в 21.00, и прибудет в Северную столицу в субботу утром.

«Вечер. За окном проносятся заснеженные подмосковные леса. В салоне негромко играет музыка – ты едешь в Петербург. Разве может быть лучше? Может!» — цитирует организаторов тура «Стихам — дорогу» «Комсомольская правда — Санкт-Петербург».