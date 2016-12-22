Шойгу рассказал, как ВКС РФ спасли Сирию от распада

Москва, 22 декабря. ВКС РФ помогли не просто ликвидировать в Сирии более 35 тысяч боевиков, они помогли предотвратить распад Сирии.

ВКС РФ совершили в Сирии 19 тысяч вылетов, уничтожено 35 тысяч боевиков и 1,5 тысячи единиц техники, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

«Ликвидированы 725 тренировочных лагерей, 405 заводов и мастерских по производству боеприпасов, полторы тысячи единиц военной техники террористов, 35 тысяч боевиков, в их числе 204 полевых командира», — рассказал об успешной борьбе с терроризмом Сергей Шойгу.

Произведено 18,8 тыс. вылетов, нанесена 71 тысяча ударов по террористам.