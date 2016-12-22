Украина сообщила, когда откажется от угля из ДНР и ЛНР

Киев, 22 декабря. В течение трех лет Украина перестанет закупать уголь у ДНР и ЛНР. Об этом заявил глава Министерства энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик.

«Мы должны на 30% сокращать зависимость по антрациту из неподконтрольных районов Донбасса. Через три года полностью отойти от зависимости угля из АТО», — сказал министр.

Ранее Глава ДНР Александр Захарченко заявил, Украина не выживет без донбасского угля, также как и без российского газа. Также он отметил, что власти Украины стараются не афишировать экономические отношения с ДНР и ЛНР, так как президент Украины Петр Порошенко регулярно говорит, что экономические отношения с республиками невозможны.

Позднее информационное агентство НСН сообщило со ссылкой на украинского министра по вопросам неподконтрольных территорий и внутренне перемещенных лиц Вадима Черныша, что Украина официально покупает уголь у ЛНР и ДНР.