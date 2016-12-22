Курды обвинили Тегеран в убийстве пяти человек в Ираке

Багдад, 22 декабря. Иранская оппозиционная группа курдов обвинила Тегеран в организации взрывов в своих офисах в Ираке.

В офисах Демократической партии Иранского Курдистана (ДПИК), расположенных на севере Ирака, подряд прозвучали несколько взрывов. В результате пятеро представителей курдской партии погибли. Член центрального комитета ДПИК Хасан Заде заявил, что это дело рук иранских властей. Еще летом вооруженные отряды ДПИК вступили в противодействие официальным властям Ирана, тогда обе стороны понесли потери, однако курды сообщили, что именно Тегеран спровоцировал эти боестолкновения. Курдское население проживает на северо-западе Ирана на границе с Ираком и Турцией.