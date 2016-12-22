Расчеты комплексов С-300 подняты по тревоге под Хабаровском

Хабаровск, 22 декабря. В Восточном военном округе ракетные части были подвергнуты внезапной проверке боеготовности.

Тактические учения были проведены с боевыми расчетами зенитно-ракетных комплексов С-300. Бойцы ракетных подразделений были подняты по тревоге, после чего совершили марш в район огневых позиций. По легенде учений во время марша расчеты подверглись нападению диверсантов условного противника, которое успешно отразили. После развертывания комплексов ракетчики отразили авиационный налет условного противника электронными пусками ракет. Реальные стрельбы расчеты С-300 выполняют редко, так как постоянно находятся в повышенной боевой готовности для защиты воздушного пространства страны.