Шойгу: Операция ВКС РФ в Сирии позволила проверить более 160 видов вооружения

Москва, 22 декабря. Операция ВКС РФ в Сирии позволила проверить в боевых условиях более 160 образцов вооружения, заявил министр обороны России Сергей Шойгу.

Министр обороны России обратил внимание, что операция ВКС РФ в Сирии позволила проверить в боевых условиях российское вооружение. Так, успешно себя показали новейшие авиационные комплексы Су-30СМ, Су-34, вертолеты Ми-28Н и Ка-52.

«162 образца современного и модернизированного вооружения апробировано в ходе боевых действий в Сирии», — обратил внимание Шойгу.

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