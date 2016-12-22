FAN-TV Лента новостей
Киев дал месяц следователю ГПУ на обыск администрации Путина
Украина

Киев дал месяц следователю ГПУ на обыск администрации Путина

Сегодня 17:49
271

Генпрокуратура Украины

Киев, 22 декабря. Следователю Генпрокуратуры Украины по особо важным делам разрешили обыскать администрацию президента РФ Владимира Путина в течение 30 дней, чтобы изъять письменное заявление бывшего президента страны Виктора Януковича, который якобы попросил использовать ВС РФ на территории Украины. Соответствующее решение принял Печерский суд Киева.

«Во время своего выступления на 7125-м заседании Совета Безопасности ООН от 3 марта 2014 года он (Янукович) повторно подтвердил данный факт, продемонстрировав присутствующим членам Совета фотокопию соответствующего обращения», — заявил следователь.

Чтобы провести почерковедческую экспертизу принадлежности подписи, необходим оригинал документа, который якобы находится в администрации президента РФ.

Напомним, киевский суд разрешил предоставить доступ следователю Генпрокуратуры к вещам и документам, имеющим отношение к делу бывшего президента Виктора Януковича. Согласно документу суда, эти вещи находятся в здании президентской администрации в Москве.

комментарии
Катерина Михайлиди
#владимир путин
Новости партнеров
Эксклюзив

Сирия сегодня: Джонсон обвинил РФ в атаке на гумконвой в Алеппо, «ан-Нусра» устроила терракт в Даръа

Сегодня 20:28
142

Дары для коварного Вучича: почему Сербия нуждается в военном союзе с Россией

Сегодня 19:57
255

Здоровый сон, «Оливье» и морс: как встретят 2017-й год звезды российского спорта

Сегодня 19:45
59

«Гоблин» Пучков о боярышниковом веселье на Украине: Это реакция фашистов и дегенератов

Сегодня 19:42
753

Сирия новости 22 декабря 2016 19.30: ИГ атаковало САА в Хомсе, ВКС РФ нанесли удар по боевикам в Хаме

Сегодня 19:30
377
Показать еще
Прямая трансляция

Путин, Си Цзиньпин и «28 панфиловцев»: премию «Человек года» вручили в Москве. ФАН-ТВ

Смотреть
Лента новостей

Союз биатлонистов РФ отказался проводить этап Кубка мира в Тюмени и ЧМ в Острове

20:57

Пушков о киевских «обысках» в Кремле: Наглость, умноженная на провинциальность

20:53

Росгвардия накрыла сходку вежливых мафиози в Петербурге

20:41

НАТО не хочет комментировать договоренности РФ и Сербии о передаче вооружений

20:39

Трамп назначил главу совета по вопросам промышленной и торговой политики

20:32

Сирия сегодня: Джонсон обвинил РФ в атаке на гумконвой в Алеппо, «ан-Нусра» устроила терракт в Даръа

20:28

Ученые ракрыли главный секрет челябинского метеорита

20:23

Трамп предложил расширить ядерный арсенал США

20:22

Ученые объяснили преимущества секса для продолжения человеческого рода

20:13

Адвокат назвал бредом новые обвинения США против Сноудена

20:04

Дебошир пытался руганью выгнать дочь Трампа из самолета за политику отца

20:01

Мэй обещает, что террористы не испортят британцам Рождество

19:58
Показать еще
Политические заключенные Украины
Перейти в раздел
© 2016 ФАН
Правила использования материалов:
Материалы, опубликованные на сайте riafan.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.
При этом не допускается переработка, за исключением сокращений, сохраняющих смысл публикации.
Цитирование (републикация) фото-, видео- и графических материалов ФАН требует письменного разрешения редакции ФАН, и проводится с обязательным размещением логотипа ФАН и гиперссылки на riafan.ru.
При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт riafan.ru обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
Союз биатлонистов РФ отказался проводить этап Кубка мира в Тюмени и ЧМ в Острове
Читать
Закрыть