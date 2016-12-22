Киев дал месяц следователю ГПУ на обыск администрации Путина

Киев, 22 декабря. Следователю Генпрокуратуры Украины по особо важным делам разрешили обыскать администрацию президента РФ Владимира Путина в течение 30 дней, чтобы изъять письменное заявление бывшего президента страны Виктора Януковича, который якобы попросил использовать ВС РФ на территории Украины. Соответствующее решение принял Печерский суд Киева.

«Во время своего выступления на 7125-м заседании Совета Безопасности ООН от 3 марта 2014 года он (Янукович) повторно подтвердил данный факт, продемонстрировав присутствующим членам Совета фотокопию соответствующего обращения», — заявил следователь.

Чтобы провести почерковедческую экспертизу принадлежности подписи, необходим оригинал документа, который якобы находится в администрации президента РФ.

Напомним, киевский суд разрешил предоставить доступ следователю Генпрокуратуры к вещам и документам, имеющим отношение к делу бывшего президента Виктора Януковича. Согласно документу суда, эти вещи находятся в здании президентской администрации в Москве.