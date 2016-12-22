Новости Новороссии: ЛНР винит Порошенко в потерях ВСУ в Донбассе, Киев тормозит обмен пленными с ДНР

Новороссия, 22 декабря. ВСУ вновь применили тяжелую артиллерию у Дебальцево. Морозова заявила о затягивании Киевом передачи ДНР 15 пленных. Плотницкий заявил, что 150 солдат ВСУ стали жертвами «авантюризма Порошенко». Завершилась разгрузка гумконвоя МЧС РФ в Луганске и Донецке.

ВСУ применяют тяжелую артиллерию у Дебальцево

Киевские силовики в районе Дебальцево вновь применили крупнокалиберную артиллерию. Об этом сообщили в пресс-службе Народной милиции Луганской народной республики.

«Несмотря на относительное затишье, с утра 22 декабря, около 14.00 часов украинские силовики вновь применили крупнокалиберную артиллерию, выпустив по нашим позициям более 30 снарядов», — говорится в сообщении.

Представители силовых структур ЛНР убеждены, что нарушение минских договоренностей свидетельствует о том, что киевская власть не готова к мирному диалогу и не намерена соблюдать намеченный на 24 декабря режим прекращения огня.

Киевом затягивает передачу ДНР 15 пленных

Уполномоченный по правам человека в Донецкой народной республике Дарья Морозова заявила, что Киев затягивает передачу 15 пленных сторонников ДНР, ссылаясь на технические причины. При этом все заявления украинской стороны не подкреплены официальными предложениями.

Морозова добавила, что ранее техническая часть не составляла препятствий, поэтому причина заключается в нежелании украинской стороны осуществлять данную передачу. Она подчеркнула, что, несмотря на заявления Киева, ДНР делает шаги навстречу и передает украинских военнослужащих.

«Громко заявляя о жестах доброй воли, а именно о передаче 15 человек республике, украинская сторона на встрече в Минске ссылается на технические причины, по которым якобы затягивается осуществление данной процедуры», — сказала омбудсмен ДНР.

Отметим, что представитель Киева в гуманитарной подгруппе Ирина Геращенко сегодня заявила, что украинская сторона в ближайшие дни освободит из-под стражи 15 пленных сторонников ДНР в качестве акта гуманизма.

Плотницкий рассказал о причинах потерь ВСУ в Дебальцево

Глава Луганской народной республики Игорь Плотницкий прокомментировал попытки прорыва ВСУ под Дебальцево. Он сообщил, что за желание президента Украины Петра Порошенко получить контроль над населенным пунктом 150 военнослужащих ВСУ заплатили жизнью и здоровьем.

Плотницкий отметил, что силы Луганской и Донецкой народных республик умело и решительно отразили все атаки, однако без потерь не обошлось. Он подчеркнул, что, учитывая обстрел жилых районов, «только по счастливой случайности пока обошлось без жертв среди мирного населения».

Плотницкий также обратил внимание на большие потери в украинской армии.

«Однако уже сейчас понятно, что очередная попытка блицкрига провалилась, — констатировал он. — Около 150 украинских военнослужащих заплатили своими жизнями и здоровьем за авантюризм Порошенко».

В Донбассе завершилась разгрузка гумпомощи

Разгрузка автомобилей гуманитарного конвоя МЧС РФ завершилась на складах Луганска. Машины 59-го по счету гумконвоя начали движение обратно в Россию, сообщили в пресс-службе МЧС Луганской народной республики.

«Разгрузка гуманитарных грузов завершена, колонна автомобилей МЧС России покинула Луганск и выдвинулась в сторону государственной границы», — сообщили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что сегодня 17 автомобилей МЧС РФ доставили в республику 160 тонн различных грузов. Российские спасатели привезли 18,7 тонны новогодних подарков, а также целевую гуманитарную помощь, в состав которой вошли ноутбуки, продукты питания, канцтовары, бытовая химия, игрушки.