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Пробивая щиты: зачем Россия точит свой ядерный меч
Россия

Пробивая щиты: зачем Россия точит свой ядерный меч

Сегодня 17:33
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Пробивая щиты: зачем Россия точит свой ядерный меч

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил о необходимости укрепления стратегических сил страны ракетными комплексами, которые были бы способны гарантированно преодолевать любые системы ПРО вероятного противника. Если Россия сейчас не займется развитием ракетной техники, то через какое-то время мы получим брешь в обороне нашей страны, считает военный эксперт Центра стратегической конъюнктуры Владимир Неелов.

Во время своего выступления на заседании коллегии министерства обороны страны верховный главнокомандующий армии России потребовал от ученых и военных сосредоточиться на решении главных для страны задач.

«Надо укреплять боевой потенциал стратегических ядерных сил, прежде всего за счет ракетных комплексов, способных гарантированно преодолевать существующие и перспективные системы противоракетной обороны», — отметил Владимир Путин.

Пробивая щиты: зачем Россия точит свой ядерный меч

Кроме этого, лидер России подчеркнул, что стратегические силы государства также должны быть выведены на качественно новый уровень, позволяющий нейтрализовать любую военную угрозу.

«Президент говорит о том, что наши ракеты должны уметь преодолевать компоненты ПРО НАТО и США в Европе. Согласно текущему положению дел, стоящие на вооружении нашей страны образцы ракетной техники уже сейчас могут проходить через защиту США. Однако если Вашингтон и дальше будет наращивать численность комплексов ПРО в Европе и обновлять военные технологии, то в перспективе может появиться реальная угроза для безопасности Российской Федерации», — поясняет ситуацию военный эксперт.

Владимир Неелов подчеркивает, что российским инженерам предстоит хорошо поработать, создавая такую технику, которая была бы актуальной даже не в среднесрочной, а долгосрочной перспективе.

«Если нам политическими методами не удалось остановить развитие ПРО в Европе, то уже сейчас необходимо искать возможности, которые позволяли бы в отдаленной перспективе систему ПРО преодолевать. Поэтому можно говорить о кристально новых образцах ракетного вооружения, разрабатываемого в военных НИИ. Об этом на протяжении последних нескольких лет говорит вице-премьер Дмитрий Рогозин»,  отмечает сотрудник Центра стратегической конъюнктуры.

Пробивая щиты: зачем Россия точит свой ядерный меч

Президент Путин также отметил необходимость развития и неядерных стратегических сил страны. Они могли бы помочь в реализации концепции неядерного удара по вероятному противнику.

«Если же говорить о неядерной компоненте, то она также развивается у американцев на протяжении всех 2000-х годов. Этим занимаются специалисты управления перспективных исследовательских проектов министерства обороны США (DARPA — прим. ФАН). В России эти процессы ведет Фонд перспективных исследований. И если мы заимствуем эту идею, то должно быть и понимание того, зачем мы этим занимаемся», — заключил Неелов.

Напомним, ранее президент сообщал, что доля современных вооружений в ядерных силах составила почти 60%. При этом вырос и уровень подготовки войск, что показали итоги стратегического командно-штабного учения «Кавказ-2016». Президент считает, что успешное проведение учений повысило защищенность южных рубежей страны, в частности от террористических угроз.

комментарии
Сергей Чемеков
#владимир путин #владимир неелов
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