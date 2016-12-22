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Сирия: тысячи беженцев застряли в Алеппо из-за снегопада
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Сирия: тысячи беженцев застряли в Алеппо из-за снегопада

Сегодня 17:15
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Сирия: тысячи беженцев застряли в Алеппо из-за снегопада

Алеппо, 22 декабря. Тысячи жителей не могут покинуть захваченные боевиками восточные кварталы Алеппо из-за сильного снегопада, который обрушился на сирийский город. Об этом сообщает Международный комитет Красного Креста.

В МККК надеются возобновить эвакуацию жителей Алеппо днем или вечером.

«Тысячи людей все еще рассчитывают покинуть восточный Алеппо и сотни — населенные пункты Эль-Фуа и Кефрайю», — пояснили «Интерфаксу» в Красном Кресте.

По словам премьер-министра Турции Бинали Йылдырыма, город покинули уже 40 тыс. человек. Речь идет о мирных жителях, раненых ополченцах и боевиках с семьями, которые согласились сложить оружие и сдаться властям.

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Геннадий Плющев
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