Турецкая армия уничтожила более тысячи боевиков ИГ с начала операции в Сирии

Москва, 22 декабря. Глава Минобороны Турции Фикри Ышык сообщил, что за время операции «Щит Евфрата» турецкие военные уничтожили 1005 боевиков ИГ в Сирии.

Турецкое оборонное ведомство подсчитало количество ликвидированных боевиков ИГИЛ (террористическая организация «Исламское государство» запрещена в России) в Сирии. «Всего 1005 террористов убиты, также уничтожены четыре танка, 29 минометов, 97 транспортных средств, удары нанесены по 621 зданию и 61 боевой позиции», — сообщил глава Минобороны Турции Фикри Ышык. Турецким военным удалось очистить от террористов зону в две тысячи километров в сирийских городах Джераблус, ар-Раи и Дабик. Среди турецких военных — 35 погибших.