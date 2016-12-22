Рада приняла закон об амнистии для участников военной операции в Донбассе

Киев, 22 декабря. Депутаты Верховной рады Украины в четверг одобрили законопроект о проведении в 2016 году амнистии, которая распространяется на участников операции в зоне военного конфликта в Донбассе.

Данную инициативу поддержали 226 парламентариев. Однако вопрос об амнистии для представителей Донецкой и Луганской народных республик будет рассматриваться отдельно.

Напомним, ранее официальный представитель Российской Федерации на минских переговорах Борис Грызлов попросил президента Украины Петра Порошенко объявить максимально широкую амнистию.

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