Участника знаменитой банды из 90-х приговорили к 24 годам колонии в Москве

Москва, 22 декабря. Суд в Москве вынес приговор одному из участников «орехово-медведковского» преступного сообщества — 43-летнему Александру Пустовалову. Ближайшие 24 года ему предстоит провести в тюрьме.

Как сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Москве, подсудимый был участником преступной группировки, в состав которой входили «медведковская» и «ореховская» банды. Пустовалов в период с 1995 по 1996 годы убил шесть человек в Москве и области. При этом преступник использовал как огнестрельное орудие, так и взрывчатые вещества. Вооруженные группы (банды) обеспечивали контроль над предпринимателями, а также вымогали денежные средства за криминальную защиту.

Пустовалова признали виновным в совершении четырех преступлений, предусмотренных пп. «а», «з», «н» ст. 102 УК РСФСР. Суд назначил ему наказание в виде 24 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Как сообщала газета «Известия», сегодня Московский окружной военный суд приговорил к 4,5 года колонии бывшую студентку МГУ Александру Иванову (Варвару Караулову), признанную виновной в попытке присоединиться к запрещенной в России террористической группировке «Исламское государство».