Уголовное дело возбуждено по факту взрыва на станции метро «Коломенская»

Москва, 22 декабря. По факту взрыва на станции метро «Коломенская» следственным управлением ЮАО ГСУ СК РФ по Москве возбуждено уголовное дело по статье 216 УК РФ за нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных или иных работ, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека либо крупного ущерба.

Как стало известно Федеральному агентству новостей, круг обвиняемых пока не выявлен. Но в любом случае это будут представители подрядчика Метрополитена ООО «Рост-Е».

Напомним, сегодня утром в закрытом на ремонт вестибюле входа на станцию метро «Коломенская» произошел взрыв баллона с газом. В результате взрыва пострадали семь человек, четверо из них госпитализированы.

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