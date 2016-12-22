Шойгу рассказал Путину о противодействии угрозам НАТО у границ РФ

Москва, 22 декабря. НАТО активизировала разведку на российский границах, однако все попытки их нарушить успешно пресекаются, заявил глава министерства обороны России Сергей Шойгу на итоговой коллегии военного ведомства с участием президента России Владимира Путина.

Шойгу обратил внимание на увеличение количества разведывательных полетов самолетами НАТО. По его данным, число таких случаев выросло в три раза, а на юго-западе страны — в восемь раз.

«Для сравнения — в 90-х годах таких полетов было 107, в 2000-х — 298, — привел примеры глава военного ведомства России. — В этом году их насчитывается уже 852».

Кроме того, он отметил, что в 1,5 раза возросла разведка Североантлантического альянса вдоль морских границ РФ.

«Мы внимательно отслеживаем эту деятельность и решительно пресекаем попытки нарушить российские морские границы. НАТО в два раза нарастила интенсивность военных учений, большинство из которых имеют антироссискую направленность», — отметил российский министр.

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