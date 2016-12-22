Губернатор Пермского края Басаргин отправил правительство в отставку

Пермь, 22 декабря. Губернатор Пермского края Виктор Басаргин объявил о роспуске руководства региона, сообщает пресс-служба высшего должностного лица края.

Решением губернатора Виктора Басаргина руководство Пермского края уйдет в отставку. Однако до формирования нового регионального правительства действующие министры будут исполнять свои обязанности. В сообщении пресс-службы губернатора также отмечается, что это решение положило начало первому этапу административной реформы. По словам самого Басаргина, разработан указ, предусматривающий, что правительство Прикамья возглавит губернатор.