Захарова об исключении Савченко: ПАСЕ безмолвствует — растерялись от демократии Киева?

Москва, 22 декабря. Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова удивлена молчанием ПАСЕ, которая не стала комментировать исключение украинского депутата Надежды Савченко из состава Парламентской ассамблеи Европы.

Захарова напомнила, что Савченко была с нарушением закона заочно избрана в Верховную раду и в ПАСЕ, хотя в это время находилась под следствием в России. Украинские власти сделали ее национальным героем. Этот миф охотно поддержали в ПАСЕ. Однако теперь, когда Савченко вышла на свободу, она оказалась не нужна своим бывшим соратникам.

«ПАСЕ безмолвствует. А почему? Краска для плакатов закончилась? Деньги на постановочные акции не перечислили? Или просто все немного растерялись от киевской демократии?» — пишет представитель МИД РФ в Facebook.

Ранее сообщалось, что Верховная рада исключила Савченко из состава украинской делегации в ПАСЕ. Этому предшествовали переговоры Савченко с лидерами ДНР и ЛНР в Минске.