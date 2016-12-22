Испытания «летающего радара» А-100 стартуют в 2017 году

Москва, 22 декабря. Испытания самолета дальнего радиолокационного обнаружения А-100, который сменит предыдущие версии самолетов ДРЛО, начнутся в следующем году.

Радар дальнего слежения авиаконструкторы решили установить на модернизированной базе самолета Ил-76, который неоднократно доказал свою надежность. А-100 будет обладать грузоподъемностью до 60 тонн и дальностью полета до 5 тысяч километров. Назначение самолета - контролировать и отслеживать наземные, воздушные и надводные цели. Радиолокационное оснащение А-100, отмечают разработчики, в несколько раз превосходит своих предшественников, А-50 мог вести одновременно до 150 целей в радиусе тысячи километров. Также А-100 сможет контролировать и координировать звенья истребителей и бомбардировщиков, что делает его воздушным командным пунктом.