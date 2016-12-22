Пушков: Савченко стала изгоем, выйдя за флажки

Москва, 22 декабря. Украинская сторона использовала Надежду Савченко для разжигания антироссийской истерии в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ). Об этом в четверг заявил председатель комиссии Совета Федерации России по информационной политике Алексей Пушков.

«Когда Савченко была нужна для антироссийской истерии в ПАСЕ, Киев сделал из нее свое знамя. Но стоило ей выйти за флажки, как она стала изгоем», — написал политик в своем микроблоге в Twitter.

Как ранее сообщала Газета.Ru, депутата Верховной рады Надежду Савченко лишили возможности представлять Украину в Парламентской ассамблее Совета Европы.

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