FAN-TV Лента новостей
Пушков: Савченко стала изгоем, выйдя за флажки
Политика

Пушков: Савченко стала изгоем, выйдя за флажки

Сегодня 17:12
62

Пушков: Савченко использовали для разжигания антироссийской истерии в ПАСЕ

Москва, 22 декабря. Украинская сторона использовала Надежду Савченко для разжигания антироссийской истерии в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ). Об этом в четверг заявил председатель комиссии Совета Федерации России по информационной политике Алексей Пушков.

«Когда Савченко была нужна для антироссийской истерии в ПАСЕ, Киев сделал из нее свое знамя. Но стоило ей выйти за флажки, как она стала изгоем», — написал политик в своем микроблоге в Twitter.

Как ранее сообщала Газета.Ru, депутата Верховной рады Надежду Савченко лишили возможности представлять Украину в Парламентской ассамблее Совета Европы.

Читайте по теме: Парубий объявил об уходе Савченко из «Батькивщины» после переговоров с ДНР и ЛНР

комментарии
Василий Съедин
Новости партнеров
Эксклюзив

Сенатор Климов: Украинским следователям лучше обыскать не Кремль, а Белый дом

Сегодня 17:09
35

Путин призвал Шойгу не расслабляться: ближайшие четыре года изменят баланс сил в мире

Сегодня 16:40
146

Сирия новости 22 декабря 2016 16.30: ССА обстреляли жилые кварталы Алеппо, в ходе теракта ИГИЛ в Ираке погибли 25 человек

Сегодня 16:30
158

Среди чужих: как русские Смешарики уживаются в США с Симпсонами и Гриффинами

Сегодня 16:05
184

Сирия сегодня: Шойгу об операции ВКС РФ, сроки эвакуации жителей восточного Алеппо

Сегодня 15:52
113
Показать еще
Прямая трансляция

Путин, Си Цзиньпин и «28 панфиловцев»: премию «Человек года» вручили в Москве. ФАН-ТВ

Смотреть
Лента новостей

Пушков: Савченко стала изгоем, выйдя за флажки

17:12

Сенатор Климов: Украинским следователям лучше обыскать не Кремль, а Белый дом

17:09

«Московская кукушка» из Рады окатила водой Мосийчука в прямом эфире

17:05

Украинский посол разъяснил МИД РФ смысл «смешных картинок» про «Боярышник»

17:02

Губернатор Пермского края Басаргин отправил правительство в отставку

17:01

Стало известно, как сломала руку Инна Чурикова

16:59

Захарова об исключении Савченко: ПАСЕ безмолвствует — растерялись от демократии Киева?

16:57

Новый беспилотник широкого радиуса действия создают в России

16:52

Омбудсмен ДНР рассказала, как Украина затягивает процесс передачи пленных

16:50

Луганск заявил о новой артиллерийской атаке со стороны ВСУ в Дебальцево

16:50

Вывод террористов из восточных районов Алеппо завершен

16:43

Эвакуация жителей Алеппо, Фуа и Кефрайя вышла на финишную прямую

16:43
Показать еще
Политические заключенные Украины
Перейти в раздел
© 2016 ФАН
Правила использования материалов:
Материалы, опубликованные на сайте riafan.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.
При этом не допускается переработка, за исключением сокращений, сохраняющих смысл публикации.
Цитирование (републикация) фото-, видео- и графических материалов ФАН требует письменного разрешения редакции ФАН, и проводится с обязательным размещением логотипа ФАН и гиперссылки на riafan.ru.
При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт riafan.ru обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
Сенатор Климов: Украинским следователям лучше обыскать не Кремль, а Белый дом
Читать
Закрыть