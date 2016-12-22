FAN-TV Лента новостей
Сенатор Климов: Украинским следователям лучше обыскать не Кремль, а Белый дом
Политика

Сенатор Климов: Украинским следователям лучше обыскать не Кремль, а Белый дом

Сегодня 17:09
35

Сенатор Климов: Украинским следователям лучше обыскать не Кремль, а Белый дом

Судебный процесс по делу Виктора Януковича, экс-президента Украины, обогатился еще одним примечательным эпизодом. Печерский районный суд Киева принял решение о необходимости провести обыск в администрации президента Российской Федерации Владимира Путина. Украинским следователям выделен на это один месяц. Их цель — найти и изъять письмо, в котором Виктор Янукович обращается к Путину с просьбой использовать российские вооруженные силы для восстановления мира и порядка на Украине. Данное решение Печерского суда уже опубликовано и зарегистрировано в едином реестре судебных решений.

Обыск и изъятие в резиденции главы соседнего суверенного государства. Воистину неординарное решение. Почему оно было принято, зачем, как на него реагировать — во всем этом Федеральному агентству новостей помог разобраться Андрей Климов, заместитель председателя комитета Совета федерации по международным делам.

«За этим нет ничего: ни с точки зрения права, ни с точки зрения здравого смысла. Тем не менее, это весьма красноречиво характеризует людей, которые принимают такие решения. Но что вы хотите, если люди — по крайней мере, их часть — невменяемы? Они живут в какой-то своей, параллельной реальности. Мы с вами живем в одной реальности, они — в другом измерении. Украинцы живут в государстве, где уже несколько лет считается нормальным стрелять из систем залпового огня по своим собственным гражданам. Люди, отдающие эти приказы, остаются на свободе. Так что удивляться этому не стоит. Мы же не удивляемся, что кроты не превращаются в прекрасных бабочек?» — отмечает сенатор.

Трудно сказать, кто именно был организатором данного демарша. Было ли Печерскому суду приказано издать постановление об обыске администрации Путина президентом Украины Порошенко, приняли ли там такое решение самостоятельно, об этом сенатор с полной уверенностью говорить не берется.

«Честно говоря, я не верю, что у Порошенко какие-то серьезные рычаги влияния на что бы то ни было все еще остались. Но, в любом случае, украинский политический класс — те, кто считает себя там политической элитой — это в большинстве своем люди, которые несут прямую ответственность за кровь, пролитую в Донбассе, за те преступные действия, которые были связаны с блокадой Крыма, с отключением там воды и электроэнергии. Потому, когда эти люди называют себя служителями закона, это вызывает большие сомнения. Может быть, им стоит начать с Белого дома и провести обыски там, чтобы узнать, кто, как и когда финансировал «майдан». Все же его не только печеньки финансировали. В «майдан» было вложено более двух миллиардов долларов. Может, украинским следователям лучше этим заняться», — подводит итог Андрей Климов.

комментарии
Иван Верихов
#владимир путин #россия #петр порошенко #украина #андрей климов #виктор янукович
Новости партнеров
Эксклюзив

Путин призвал Шойгу не расслабляться: ближайшие четыре года изменят баланс сил в мире

Сегодня 16:40
122

Сирия новости 22 декабря 2016 16.30: ССА обстреляли жилые кварталы Алеппо, в ходе теракта ИГИЛ в Ираке погибли 25 человек

Сегодня 16:30
142

Среди чужих: как русские Смешарики уживаются в США с Симпсонами и Гриффинами

Сегодня 16:05
178

Сирия сегодня: Шойгу об операции ВКС РФ, сроки эвакуации жителей восточного Алеппо

Сегодня 15:52
109

Зона боевых действий: зачем Киев снимает фальшивые фильмы про Крым

Сегодня 15:50
277
Показать еще
Прямая трансляция

Путин, Си Цзиньпин и «28 панфиловцев»: премию «Человек года» вручили в Москве. ФАН-ТВ

Смотреть
Лента новостей

«Московская кукушка» из Рады окатила водой Мосийчука в прямом эфире

17:05

Украинский посол разъяснил МИД РФ смысл «смешных картинок» про «Боярышник»

17:02

Губернатор Пермского края Басаргин отправил правительство в отставку

17:01

Стало известно, как сломала руку Инна Чурикова

16:59

Захарова об исключении Савченко: ПАСЕ безмолвствует — растерялись от демократии Киева?

16:57

Новый беспилотник широкого радиуса действия создают в России

16:52

Омбудсмен ДНР рассказала, как Украина затягивает процесс передачи пленных

16:50

Луганск заявил о новой артиллерийской атаке со стороны ВСУ в Дебальцево

16:50

Вывод террористов из восточных районов Алеппо завершен

16:43

Эвакуация жителей Алеппо, Фуа и Кефрайя вышла на финишную прямую

16:43

Рябков рассказал о возможном месте встречи Путина и Трампа

16:42

Только один день в году в Донбассе сохранялся режим тишины — ОБСЕ

16:40
Показать еще
Политические заключенные Украины
Перейти в раздел
© 2016 ФАН
Правила использования материалов:
Материалы, опубликованные на сайте riafan.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.
При этом не допускается переработка, за исключением сокращений, сохраняющих смысл публикации.
Цитирование (републикация) фото-, видео- и графических материалов ФАН требует письменного разрешения редакции ФАН, и проводится с обязательным размещением логотипа ФАН и гиперссылки на riafan.ru.
При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт riafan.ru обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
«Московская кукушка» из Рады окатила водой Мосийчука в прямом эфире
Читать
Закрыть