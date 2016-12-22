Сенатор Климов: Украинским следователям лучше обыскать не Кремль, а Белый дом

Судебный процесс по делу Виктора Януковича, экс-президента Украины, обогатился еще одним примечательным эпизодом. Печерский районный суд Киева принял решение о необходимости провести обыск в администрации президента Российской Федерации Владимира Путина. Украинским следователям выделен на это один месяц. Их цель — найти и изъять письмо, в котором Виктор Янукович обращается к Путину с просьбой использовать российские вооруженные силы для восстановления мира и порядка на Украине. Данное решение Печерского суда уже опубликовано и зарегистрировано в едином реестре судебных решений.

Обыск и изъятие в резиденции главы соседнего суверенного государства. Воистину неординарное решение. Почему оно было принято, зачем, как на него реагировать — во всем этом Федеральному агентству новостей помог разобраться Андрей Климов, заместитель председателя комитета Совета федерации по международным делам.

«За этим нет ничего: ни с точки зрения права, ни с точки зрения здравого смысла. Тем не менее, это весьма красноречиво характеризует людей, которые принимают такие решения. Но что вы хотите, если люди — по крайней мере, их часть — невменяемы? Они живут в какой-то своей, параллельной реальности. Мы с вами живем в одной реальности, они — в другом измерении. Украинцы живут в государстве, где уже несколько лет считается нормальным стрелять из систем залпового огня по своим собственным гражданам. Люди, отдающие эти приказы, остаются на свободе. Так что удивляться этому не стоит. Мы же не удивляемся, что кроты не превращаются в прекрасных бабочек?» — отмечает сенатор.

Трудно сказать, кто именно был организатором данного демарша. Было ли Печерскому суду приказано издать постановление об обыске администрации Путина президентом Украины Порошенко, приняли ли там такое решение самостоятельно, об этом сенатор с полной уверенностью говорить не берется.

«Честно говоря, я не верю, что у Порошенко какие-то серьезные рычаги влияния на что бы то ни было все еще остались. Но, в любом случае, украинский политический класс — те, кто считает себя там политической элитой — это в большинстве своем люди, которые несут прямую ответственность за кровь, пролитую в Донбассе, за те преступные действия, которые были связаны с блокадой Крыма, с отключением там воды и электроэнергии. Потому, когда эти люди называют себя служителями закона, это вызывает большие сомнения. Может быть, им стоит начать с Белого дома и провести обыски там, чтобы узнать, кто, как и когда финансировал «майдан». Все же его не только печеньки финансировали. В «майдан» было вложено более двух миллиардов долларов. Может, украинским следователям лучше этим заняться», — подводит итог Андрей Климов.