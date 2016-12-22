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Турция назвала успешную эвакуацию жителей Алеппо результатом сотрудничества с РФ
Политика

Турция назвала успешную эвакуацию жителей Алеппо результатом сотрудничества с РФ

Сегодня 17:14
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Алеппо

Анкара, 22 декабря. Турция и ее партнеры усиленно работают над тем реализацией согласованной в Москве дорожной карту по сирийскому урегулированию. Совместная с РФ работа позволила достичь большого прогресса в выводе населения из Алеппо. Об этом заявил в парламенте Турции министр национальной обороны Турции Фикри Ышык.

«Сотрудничество с Россией позволило достичь важного прогресса в вопросе вывода населения из Алеппо», — заявил министр обороны Турции.

Турецкий министр заметил, что «предательское убийство в Анкаре посла РФ Андрея Карлова» было нацелено на то, чтобы испортить налаживающиеся отношения между Анкарой и Москвой, а также чтобы помешать выводу населения из Алеппо.

Ышык напомнил о необходимости размежевать оппозицию и террористов в Сирии.

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Таисия Григорьева
#сирия
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