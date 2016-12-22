Сирия сегодня: не все покинули Алеппо, операция в Пальмире, турки гибнут от ИГ

Сирия, 22 декабря. Эвакуация из восточной части Алеппо продолжается. Операцию по освобождению Пальмиры начнут уже в следующем году. Турецкая армия несет потери в боях с ИГ. Последние новости Сирии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Не все покинули Алеппо

Эвакуация из восточной части Алеппо продолжается, при этом Международный комитет Красного креста (МККК) слабо себе представляет, сколько еще людей нужно эвакуировать. Об этом рассказал журналистам президент МККК Петер Маурер. В своей оценке ситуации он ссылается на сообщения своих коллег, которые говорят о большом числе людей, которые все еще хотят покинуть город.

При этом Маурер отмечает, что изначально в организации были удивлены контрастом: число жителей, о которых писали в СМИ, и реальное количество мирных жителей, оставшихся в Алеппо, сильно разнится. Он предположил, что операция, возможно, займет еще пару дней. МККК будет работать, что называется, до последнего человека. Особенно учитывая пригороды, подвалы, различные другие подземные убежища, где могут прятаться люди. Всех их нужно спасать и выводить из города.

Пальмира ждет освобождения

После освобождения Алеппо многих сейчас интересует, что будет с Пальмирой. Как рассказал корреспонденту Федерального агентства новостей эксперт Ассоциации военных политологов Андрей Кошкин, Пальмиру тоже освободят, это лишь дело времени. Сперва необходимо закончить с Алеппо — выставить охрану основных объектов и кордоны на подходе к городу, а это тоже займет какое-то время.

Он также предположил, что правительственные войска возьмут какое-то время и на отдых. В эти дни они восстановят численность личного состава, пополнят боеприпасы и починят технику. А уже потом могут начать операцию по освобождению Пальмиры. При этом сложно назвать ее сроки: очевидно, сирийские войска вступят в бой уже в новом году. Важно и то, как будут вести себя террористы в других городах Сирии. Если атаки на Дамаск и Алеппо продолжатся, тогда Пальмира подождет.

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Турки бьются против ИГ

Турецкие военнослужащие продолжают нести потери в рамках операции «Щит Евфрата» в районе города Эль-Баб, что на севере Сирии. Число погибших выросло до 16, еще 33 человека ранены. Об этом рассказал министр обороны Турции Фикри Ышык.

Считается, что турки освобождают Эль-Баб от боевиков террористической группировки «Исламское государство» (арабское название — ДАИШ, запрещена на территории РФ). По словам того же Ышыка, турки освободили от ИГ две тысячи квадратных километров на севере республики, а уничтожена уже тысяча боевиков. С момента начала операции прошло почти четыре месяца.