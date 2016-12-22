Луганск заявил о новой артиллерийской атаке со стороны ВСУ в Дебальцево

Луганск, 22 декабря. Украинские силовики в очередной раз применили тяжелую артиллерию у Дебальцево, заявили в пресс-службе Народной милиции Луганской народной республики.

В народной милиции отметили, что Киев продолжает демонстрировать неготовность к мирному диалогу.

«Несмотря на относительное затишье, с утра 22 декабря, около 14.00 часов украинские силовики вновь применили крупнокалиберную – 152-мм – артиллерию, выпустив по нашим позициям более 30 снарядов», — констатировали в военном ведомстве ЛНР.

Власти Луганска выразили опасения, что Украина не намерена соблюдать намеченный на 24 декабря режим прекращения огня в Донбассе.

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