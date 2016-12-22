Украинский посол разъяснил МИД РФ смысл «смешных картинок» про «Боярышник»

Москва, 22 декабря. МИД РФ потребовал от украинского правительства объяснить публикацию картинок с возмутительными шутками на тему массового отравления жителей Иркутска «Боярышником». Посвященные трагическому инциденту картинки разместил в Сети посол Украины в Финляндии Андрей Олефиров. Сам дипломат объяснил, что его публикации направлены не против российского народа, а против российских властей.

Украинский дипломат высмеял в картинках массовую гибель людей от отравления суррогатной настойкой «Боярышник». «Не скажете, зачем украинские послы в социальных сетях публикуют «веселые картинки» на тему массового отравления в Иркутске поддельным спиртосодержащим средством «Боярышник?» — спросило у кабмина Украины внешнеполитическое ведомство РФ на своей странице в Facebook.

Олефиров в своем микроблоге в Twitter уточнил, что его действия были направлены не против людей, а против власти, которая якобы «дома не может сберечь людей».

По последней информации, от отравления настойкой в Иркутске погиб 71 человек. Ранее вице-премьер РФ Александр Хлопонин заявил, что спиртосодержащие препараты типа «Боярышника» и «Валокордина» в аптеках можно будет приобрести только по рецептам.