Новости Новороссии: Киев расследует убийственную халатность ВСУ в Донбассе, 970 ударов по ДНР

Новороссия, 22 декабря. Подразделения ВСУ за сутки почти тысячу раз открывали огонь по прифронтовым территориям ДНР, повредив школу в Докучаевске и дома в Дебальцево. Украинские силовики усилили позиции в Донбассе установками «Град» и самоходными гаубицами. Комиссия Генштаба ВСУ прибыла в Донбасс для выяснения причин больших потерь ВСУ под Дебальцево.

ВСУ не оставляют ДНР в покое

За последние сутки ВСУ 968 раз нарушили режим прекращения огня в Донецкой народной республике, сообщил заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин. По данным оборонного ведомства республики, киевские силовики выпустили по городам и селам республики 67 артиллерийских снарядов калибрами 122 и 152 мм, а также 297 мин калибрами 82 и 120 мм. Кроме того, украинские военнослужащие выпустили 544 боеприпаса из различных типов гранатометов и осуществили два танковых выстрела.

Согласно информации, под огнем украинских подразделений оказались поселки Трудовские, Александровка, Старомихайловка на западе Донецка, Зайцево, Широкая Балка под Горловкой, села Минеральное, Крутая Балка, Спартак Ясиноватского района, Ленинское Новоазовского района на юге республики и Докучаевск.

Докучаевск и Дебальцево пострадали от обстрелов ВСУ

По данным оперативного командования Донецкой народной республики, украинские военные усилили минометный и артиллерийский огонь по жилым кварталам ДНР. Эдуард Басурин, замкомандующего Народной милиции ДНР, отметил, что украинские силовики вымещают свою злобу на мирных жителях Донбасса после полного провала атаки под Дебальцево.

В результате обстрелов ВСУ были повреждены два жилых дома в Дебальцево, школа и три частных дома в Докучаевске, один жилой дом в Минеральном и один в Крутой Балке Ясиноватского района. Также пострадали два домостроения в донецком поселке Старомихайловка, один жилой дом в горловском поселке Зайцево , а также одно домостроение в Горловке.

«Так, вследствие целенаправленных попаданий по линиям электропередачи без света осталась значительная часть жителей населенных пунктов Зайцево, Саханка, Новомарьевка, Крутая Блака, Еленовка», — резюмировал Басурин.

Киев усиливает боевую мощь в Донбассе

Киевские силовики усилили свои позиции в Донбассе реактивными системами залпового огня «Град» и самоходными гаубицами, рассказал заместитель командующего оперативным командованием Донецкой народной республики Эдуард Басурин.

«Наша разведка продолжает фиксировать усиление позиций ВСУ вблизи линии соприкосновения», — отметил замкомандующего.

По словам Басурина, в селах Тоненькое и Первомайское было выявлено местонахождение четырех 152-мм самоходных гаубиц «Акация» и трех 122-мм самоходных гаубиц «Гвоздика». В поселке Ивановка обнаружено 15 единиц РСЗО «Град». Все данные о нарушениях украинскими силовиками минских соглашений переданы представителям СЦКК и миссии ОБСЕ.

Северный пригород Донецка попал под огонь

В первой половине дня ВСУ обстреляли из тяжелой артиллерии село Спартак в северном пригороде Донецка, сообщили в силовых ведомствах Донецкой народной республики. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.

«Около 11.00 украинская сторона открыла огонь по селу Спартак из артиллерийских орудий калибра 152 мм», — отметили в силовых структурах республики.

Кроме того, под огнем украинских подразделений оказались окрестности Ясиноватой и село Ленинское Новоазовского района на юге страны. В общей сложности украинскими силовиками были выпущены 60 снарядов и мин.

Генштаб Украины направил комиссию в Донбасс

Генеральный штаб Украины направил в зону так называемой АТО комиссию, целью которой стало выяснение обстоятельств больших потерь в подразделениях ВСУ в районе Дебальцево. Об этом сообщил официальный представитель Народной милиции Луганской народной республики Андрей Марочко. По данным разведки ЛНР, в зону ответственности 54-й бригады также прибыл командующий отдельной тактической группы «Донецк» Сергеей Попко.

«Не дождавшись артиллерийской подготовки, подразделение 54-й бригады Вооруженных сил Украины под командованием капитана Подолянина выдвинулось в «серую зону». Они попали под огонь собственной артиллерии, вследствие чего понесли огромные потери, которые составили 11 человек убитыми и восемь ранеными», — прокомментировал Марочко.

По словам майора, командование Вооруженных сил Украины «продолжает скрывать свои неудачи и потери личного состава». Официально в министерстве обороны Украины сообщается о двух погибших и восьми раненых военнослужащих ВСУ за сутки.