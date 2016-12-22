Рябков рассказал о возможном месте встречи Путина и Трампа

Москва, 22 декабря. Замглавы МИД России Сергей Рябков прокомментировал возможность первой встречи лидеров России и США — Владимир Путина и Дональда Трампа, в той или иной стране, отметив, что решение за президентами.

Первая встреча Владимира Путина и Дональда Трампа может состояться как в Москве, так и в Вашингтоне, либо на полях будущих саммитов, в третьей стране. «Президентам решать, — отметил замминистра МИД РФ Сергей Рябков. — Это их в полном смысле слова прерогатива». Он также добавил, что возможны любые варианты. Как ранее сообщала Газета.Ru, российский президент заявил о готовности провести встречу с новым избранником США.