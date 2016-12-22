«Московская кукушка» из Рады окатила водой Мосийчука в прямом эфире

Киев, 22 декабря. Депутат Верховной Рады от фракции «Батькивщина» Александра Кужель облила водой своего коллегу по парламенту Игоря Мосийчука (Радикальная партия). Инцидент произошел прямо в прямом эфире телепрограммы «Шустер LIVE»

Так, чиновники обсуждали бюджет Украины на будущий год. В ходе беседы между депутатами возник спор, который безрезультатно попыталась разрешить телеведущая. Кужель и Мосийчук даже не обратили на нее внимания. В какой-то момент радикал назвал собеседницу «московской кукушкой», после чего она окатила разгоряченного оппонента водой из стакана. Запись произошедшего была размещена на YouTube.

Напомним, ранее стало известно, что Рада исключила из делегации от Украины в ПАСЕ депутата Надежду Савченко, ранее осужденную в РФ по делу об убийстве журналистов в Донбассе и помилованную Владимиром Путиным.