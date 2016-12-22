Только один день в году в Донбассе сохранялся режим тишины — ОБСЕ

Киев, 22 декабря. Режим прекращения огня в Донбассе нарушался 300 тыс. раз в этом году. Такие данные в четверг привел первый заместитель главы Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ на Украине Александр Хуг.

По его словам, за весь год был только один день, когда противоборствующие стороны не открывали огонь — 1 сентября.

«Насилие, которые мы наблюдаем, не ново. За исключение первого сентября не было ни одного дня, в который мы бы не зарегистрировали нарушений режима прекращения огня. На протяжении года мы зарегистрировали более 300 тысяч нарушения режима прекращения огня», — отметил Хуг, отвечая на вопросы журналистов.

Замглавы СММ ОБСЕ обратил внимание, что зачастую огонь велся из тяжелого вооружения, которое должно быть отведено от линии соприкосновения — из танков, минометов и ракетных систем. Наблюдатели ОБСЕ зафиксировали 3 тыс. орудий подобного типа, размещенных вдоль фронта.