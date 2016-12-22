Новый беспилотник широкого радиуса действия создают в России

Москва, 22 декабря. Новый беспилотный летательный аппарат должен прийти на смену войсковому «Форпосту».

Новый беспилотник, в отличие от стоящих на вооружении «Корсара» и «Форпоста», будет способен вести разведку в радиусе нескольких сотен километров. Подробные технические данные нового аппарата разработчики пока не разглашают. «Форпост», который сейчас используют Вооружённые силы России, способен вести разведку местности и давать данные целеуказания для огневых средств дружественных сил. В комплекс «Форпост» входят три беспилотных аппарата. Как и «Корсар», комплекс позволяет решать тактические задачи на поле боя.