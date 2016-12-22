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ДНР: ВСУ нанесли удар из артиллерии по окраинам Донецка
Новороссия

ДНР: ВСУ нанесли удар из артиллерии по окраинам Донецка

Сегодня 16:38
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ДНР: ВСУ нанесли удар из артиллерии по окраинам Донецка

Донецк, 22 декабря. Украинские силовики атаковали село Спартак из артиллерии, заявили в силовых структурах Донецкой народной республики.

ВСУ в очередной раз обстреляли северные окраины Донецка. На этот раз под огонь попал район Спартака.

«Около 11.00 украинская сторона открыла огонь по селу Спартак из артиллерийских орудий калибра 152 мм», — отметил источники в силовых структурах республики.

Также под огонь попали Ясиноватая и село Ленинское Новоазовского района на юге республики, добавили в военном ведомстве ДНР. Всего украинскими военнослужащими было выпущено 60 снарядов и мин.

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Катерина Тимошенская
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