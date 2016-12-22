Вывод террористов из восточных районов Алеппо завершен

Бейрут, 22 декабря. Остатки террористических бандформирований, которые отказались присоединиться к процессу примирения в Сирии, покинули восточные кварталы Алеппо. Об этом сообщает телеканал «Аль-Ихбария».

По данным телеканала, к настоящему моменту все боевики покинули Алеппо. В ближайшее время саперы сирийской армии начнут операцию по разминированию районов, которые были оставлены боевиками.

Отмечается, что в ближайшие часы командования Вооруженными силами Сирии выступит со специальным заявлением об окончательном освобождении Алеппо от террористов.

Ранее губернатор провинции Алеппо Хусейн Дияб заявил, что после завершения операции в Алеппо главной задачей администрации станет возвращение жителей в город, а также восстановление инфраструктуры.